Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sabit internet abonelikleri, hat işlemleri ve statik IP hizmetlerine yüzde 10 ile 27 arasında değişen oranlarda zam uygulanacağını açıkladı.

ADSL, VDSL ve Fiber bağlantı kullanan bireyleri ilgilendiren bu fiyat güncellemesiyle birlikte, sınırsız internet paketlerinin ortalama maliyetinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

Daha düşük hızda hizmet sunan paketlerde fiyat artış oranı yüzde 27’ye kadar ulaşırken, en yüksek hız olan 1000 Mbps hızındaki tarifelerde bu oran yüzde 10 civarında kalacak.

CAYMA BEDELLERİ DE ZAMLANACAK

Zam, hem taahhütlü hem de taahhütsüz paketleri kapsarken, mevcut taahhüdü devam eden kullanıcıların tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Öte yandan, taahhüt süresini yenilemek isteyen aboneler yeni fiyatlardan etkilenecek ve taahhüt süresi dolmadan aboneliğini iptal eden müşterilere, güncellenmiş fiyatlar üzerinden cayma bedeli yansıtılacak.

İşte esi ve yeni fiyatlar: