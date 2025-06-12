Vali Ali Çalgan, Çorum’da 14 Haziran Cumartesi günü Çorum-Delice bağlantısını sağlayacak Hızlı Tren Projesinde temel atma töreni gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vali Çalgan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da hızlı tren projesi temel atma törenine katılmak üzere Çorum’a geleceğini söyledi.

HIZLI TREN HAKKINDA

Çorum-Delice bağlantısını sağlayacak yüksek standartlı demiryolu projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 200 kilometre hızla çalışacak şekilde tasarlanan hızlı tren hattı, toplamda 120 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 75 milyar lira olarak belirlenirken, tamamlanma tarihi 2029 yılı sonu olarak planlandı. Hattın yapım süresi bin 800 iş günü olarak öngörülüyor. Yeni hat üzerinde toplam 5 istasyon ve 1 sayding yer alacak. İstasyonlar; Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve şehir merkezine 700 metre mesafede konumlanacak olan Çorum yolcu istasyonu olarak planlandı.