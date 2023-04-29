8 ülkeden 389 güreşçinin katılımıyla Antalya-Kemer’de düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası ve Şampiyonlar Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Ferhat Yiğit, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda, ilk olarak 27-29 Nisan tarihlerinde bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası’nda sporcular mindere çıktı. Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda, U17 serbest stil 71 kiloda mindere çıkan Ferhat Yiğit, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra üçüncülük müsabakasına çıktı. Güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren Çorumlu güreşçi, madalya müsabakasını kazanarak üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Yiğit, elde ettiği bu başarıyla, Avrupa Şampiyonası’nda milli mayoyu giyme hakkı da kazandı.

71 kiloda, İranlı güreşçi Hossoini Seyedabolfazl şampiyon olurken, Kazakistan’dan Nurdaulet Seilbekov da ikinci oldu.

2 Mayıs’a kadar devam edecek turnuvada, Çorum’dan 10 güreşçi daha mindere çıkacak.

(Hüseyin AŞKIN)