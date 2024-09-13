Zafer Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Çorum İl Başkanlığı, Merkez İlçe, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü ve Uğurludağ ilçe teşkilatlarına Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından yeni atamaların yapıldığı kaydedildi.

Buna göre Çorum İl Başkanlığı görevine yeniden Bedii Onan atanırken, Merkez İlçe Başkanlığına Murat Çakmak, Osmancık İlçe Başkanlığına Mehmet Sıcak, Sungurlu İlçe Başkanlığına Mustafa Kıyak, Mecitözü İlçe Başkanlığına Tuncay Güleç ve Uğurludağ İlçe Başkanlığına Alparslan Göktürk atandı.

Önümüzdeki hafta içerisinde de İskilip, Alaca ve Ortaköy ilçelerine atamaların yapılacağı dile getirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR