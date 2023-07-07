Modern bir tarzın yolu olan damatlık smokinlerin ve damatlık aksesuarların satışının yapılacağı VİP SMOKİN isimli mağaza Büyük Zafer Çarşısı Zemin Kat No: 24 adresinde açıldı.

İlimizde 20 yılı geçkin süre giyim sektöründe yöneticilik dahil çeşitli görevlerde bulunan Tarık Çubukcu’nun sahibi olduğu Vip Smokin isimli mağazanın açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, MHP eski İl Başkanı Hüseyin Esenyel başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve davetli katıldı.

Zafer Çarşısı Camii İmam-Hatibi Hasan Şener’in duası ve kurdela kesimi sonrasında davetlilere ikramda da bulunuldu.