Çorum Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otopark Projesi kapsamında oluşturulan yeni meydanın açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen Resul Dindar konseri ile faaliyete geçti.



2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde inşaatına başlanan projede son olarak yeraltı otoparkı ve meydan çalışması tamamlanmıştı. Belediye 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında meydanda ünlü sanatçı Resul Dindar’ı ağırladı.

Bedesten'deki ilk konserde hemşehrimiz Oğuzhan Cevizci sahne aldı. Daha sonra ise ünlü sanatçı Resul Dindar, alanı dolduran binlerce Çorumluya unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Cevizci ve Dindar'a Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek verildi.