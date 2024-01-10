Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıda alması ve tüketmesi adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde raf, kasa, hijyen ve genel temizlik kontrolü yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ”Vatandaşlarımızın sağlığı için sık sık denetlemelerimiz devam edecektir. Sağlıklı, güvenilir alışveriş hepimizin hakkı. Bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren tüm esnafımıza da ayrıca teşekkür ederim” dedi.