Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırladı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 199. yılını kutlayan Başkan Aşgın, “Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gecesini gündüzüne katan Zabıta Teşkilatımızın yıl dönümü ve Zabıta Haftası kutlu olsun.” dedi.

Zabıta personelinin özverili çalışmalarını takdir eden Başkan Aşgın, zabıtanın belediyenin imajında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Sizler belediyemizin görünen yüzüsünüz.” ifadelerini kullandı.

Zabıta teşkilatının, şehrin düzeni, esenliği ve güvenliği için büyük önem taşıdığını belirten Aşgın, “Zabıta Teşkilatı, 1826 yılında kurulmuş en köklü yapılarımızdan biridir. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan en kadim kuruluşlardan biridir. İki asra yakın süredir halkımıza hizmet eden bu teşkilatın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bugün de böylesine güzel bir şehirde, böylesine güzel insanlara hizmet etmeyi bizlere nasip eden Rabbimize hamd ediyorum.” dedi.

Ziyaret sonunda Zabıta Haftası anısına pasta kesildi ve Zabıta Teşkilatı tarafından Başkan Aşgın’a çiçek takdim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi