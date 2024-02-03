Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Barış Erdenk rejisiyle sahnelediği, Haluk Özenç’in yazdığı Yüzyıllık Destan: “Ateş” isimli tiyatro oyunu bugün ve yarın Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri 30 ve 45 TL karşılığında Devlet Tiyatrosu gişeleri ile Biletinial.com adresinde satışa sunuldu.



Büyük Önder Mustafa Kemal’i, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer’in canlandırdığı oyunun proje koordinatörlüğünü ise Gonca Eryiğit yapıyor. Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda bugün ve yarın saat 20.00’de seyirci ile buluşacak oyunda Kazım Paşa/Amerikalı General ve Şeref Bey’i Cevat Duman; İngiliz Amirali Muzaffer Saygı; Rauf Bey’i Akın Berk Sağıroğlu; Tercüman ve İngiliz Subayını Barbaros Efe Türkay; Reşat Hikmet Bey ile Kadı Hurşit Efendi’yi Murat Kesim: Eyüpzade İsmet ile Hacı Tevfik Efendi’yi Aykut Züngür; Hamdi Efendi/Barutçuzade Ahmet/Doktor ile Mahzar Müfit Bey’i Berk Baykut; Kaptan/Kazım Efendi ile Abdurrahman Kamil Efendi’yi Kadircan Şeren; Ali Fuat Paşa ile Hikmet Bey’i Onur Kayabaşı; Refet Beyi Cem Bardakçı; Melek Reşit Hanımı Betül Tirben; Rum Hemşireyi Orida Yıldıran; Kız’ı Gül Öz; İngiliz Asker ile Cevat Beyi Kıvanç Bozkır ve Sıtkı Hoca’yı ise Doruk Altunkaya canlandıracak.

Oyunun korosunda Betül Tirben, Neyra Kayabaşı, Orida Yıldıran, Yeşimgül Seçgin, Gül Öz, Aykut Züngür, Barbaros Efe Türkay, Cem Bardakçı, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Demet Kızılay ile Baran Deniz Küçük görev alırken, Soprano olarak Ceren Ertem sahne alacak. Askerleri ise Emre Olanca, Oğuzhan Göksel ve Buğrahan Gülbek oynayacak.



Oyunun konusu ile ilgili yapılan açıklamada ise; “Kendi vatanında tutsak edilmiş; açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bir halk… Acıyla, kayıpla, yenilgiyle dolu Anadolu topraklarında, imkansızlıklar içinde dahi asla vazgeçmedi…Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı mesajları netti: bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda ‘’Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” görüşüne yer verildi.