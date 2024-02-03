Geçtiğimiz haftalarda bazı ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan ve 7 yıldır siyaset dışında olan Av. Yaşar Anaç’ı da Çorum Belediye Başkan Adayı olarak belirleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanlığı seçim çalışmalarına Şehitlik ziyareti ve Hıdırlık Camii’nde namaz ve dua ile başladı.



Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge il ve merkez ilçe yöneticileri ilk olarak Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek burada şehitlerimizin kabri başında dua etti.

YRP heyeti daha sonra ise Hıdırlık Camii’nde Cuma namazını kıldı. Merhum belediye başkanları Arif Ersoy ve Turhan Kılıçcıoğlu'nun kabirlerini de ziyaret ederek dua eden Yeniden Refah Partisi heyeti, ayrıca önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü'yü de ziyaret ederek bir süre görüştü.