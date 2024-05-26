Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 25-26 Mayıs tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Ata Spor Kulübü bünyesinde bulunan çeşitli okullardan 18 sporcu Çorum'u temsil etti. Toplamda 14 Türkiye derecesi ile dönen Çorumlu yüzücüler Çorum tarihinde görüşmemiş bir başarıya imza attılar.



Antrenör Taner Karabacak nezaretinde Trabzon'da önemli kulüp sporcuları ile yarışan Özel Çorum TED Koleji'nden Deniz Ece Dugan küçüklerde 50 metre çift palet, 100 metre çift palet ve 200 metre çift palet Türkiye birinciliği, 23 Nisan Ortaokulu'ndan Egemen Battal Hoşbak küçüklerde 50 metre çift palet,100 metre çift palet Türkiye birinciiliği ve 200 metre çift palet Türkiye ikinciliği, 23 Nisan Ortaokulu'ndan Alp Ceyhan yıldızlarda 50 metre su üstü ve 100 metre su üstü Türkiye dördüncülüğü, Salim Akaydın Ortaokulu'ndan Yağmur Balaban küçüklerde 50 metre su üstü ve 100 metre su üstünde Türkiye dördüncülüğü, 200 metre su üstünde ise Türkiye üçüncülüğü, yine Salik Akaydın Ortaokulu'ndan Direnç Gür küçüklerde 200 metre çift palet Türkiye üçüncülüğü, 100 metre çift palet Türkiye dördüncülüğü, Özel Bilgi Çorum Koleji'nden Gökhan Efe Saraç ise gençlerde 50 metre çift palet Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

6 sporcu ile toplamda 14 madalya alan Ata Spor Kulübü bu başarısı ile Çorum yüzme branşı tarihine adını altın harflerle şimdiden yazdırmayı başardı.



