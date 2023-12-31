Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği tamamlandı. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen il birinciliğine 17 okuldan, 54 öğrenci katılım sağladı. Hem takım, hem de ferdi yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar sırt üstü, kelebek, serbest, kurbağalama ve karışık olmak üzere 5 stilde gerçekleşti.



Çekişmeli geçen yarışlar sonunda takım sıralamasında kızlarda Yunus Emre Ortaokulu 1424 puanla şampiyon olurken, 399 puanla TED Koleji ikinci oldu. Erkeklerde ise 3767 puan toplayan 23 Nisan Ortaokulu birinci, 1637 puanla TED Koleji ise ikinciliği elde etti.

Ferdi yapılan yarışlarda ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

Erkekler 50 metre sırt üstü: 1.Eymen Bilgen (Özel Bilgi Koleji), 2.Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu).

Kızlar: 50 metre sırt üstü : 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Zehra Ada Kılıç (Bahçeşehir Koleji).

Kızlar 100 metre kurbağalama: 1.Hanzade Ecrin Koparan (Özel Pınar Koleji), 2.Gülümsu Alkaç (Dr.Sadık Ahmet Ortaokul).

Erkekler 100 metre kurbağalama: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Melih Özkılıç (Mehmet Akif Ersoy).

Kızlar 50 metre kurbağalama: 1.Hanzade Ecrin Koparan (Özel Pınar Koleji), 2.Güliz Ada Akpınar (TED Koleji).

Erkekler 50 metre kurbağalama: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Melih Özkılıç (Mehmet Akif Ersoy).

Erkekler 200 metre serbest: 1.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan Ortaokulu), 2. Demir Kan (Suheybi Rumi İHO).

Kızlar 200 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji).

Erkekler 100 metre sırt üstü: 1.Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Toprak Ağar (Yavruturna Ortaokulu).

Kızlar 50 metre serbest: 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Beren Molla (Ahmet Tevfik İleri).

Erkekler 200 metre sırt üstü: 1.Toprak Ağar (Yavruturna Ortaokulu), 2.Egehan Diç (Şehit Mustafa Avcu İHO).

Kızlar 100 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Azra Yarımca ( Ahmet Tevfik İleri).

Erkekler 100 metre serbest: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu).

Kızlar 100 metre sırt üstü: 1.Azra Yarımca (Ahmet Tevfik İleri), 2.Ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji).

Erkekler 200 metre karışık: 1.Mahmut Hüdayi Doğan (Yıldırım Beyazıt İHO), 2.Mustafa Yıldız (Özel Elit Ortaokulu).

Erkekler 50 metre serbest: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İHO), 2.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan).

Kızlar 400 metre serbest: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Asya Karaman (Yunus Emre Ortaokulu).

Erkekler 400 metre serbest: 1.Egemen Battal Hoşbak (23 Nisan Ortaokulu), 2.Demir Kan (Suheybi Rumi İHO).

Erkekler 50 metre kelebek: 1.Alp Ceyhan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Mustafa Yıldız (Özel Elit Ortaokulu).

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.