Uzun yıllar Almanya'da ikamet eden Yusuf Aygün (69) hayatını kaybetti. Yüksel Aygün’ün eşi, Serap Vural, Serpil Kavlak ve Sevtap Kaçmaz'ın babaları, Çorumspor eski masörlerinden ve Milli Takım masörü Onur Kaçmaz'ın, Milönü esnafından Muki Elektronik Sahibi Muharrem Kavlak'ın ve mobilyacı esnaflarından Oktay Vural'ın kayın babaları, Lux Bayan Kuaförü Sahibi Barış Kavlak'ın dedesi, Muharrem Aygün’ün, eski sanayi kaborta ustalarından İstanbul Kaborta Sahibi Celal Başaran'ın ve Naile Yasakçı’nın kardeşi, Muharrem Yasakçı’nın kayınbiraderi olan Yusuf Aygün, yaşadığı rahatsızlık nedeni ile kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

