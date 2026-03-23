Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Âşık Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Halayların çekilip ateşin üstünden atıldığı kutlamaya CHP İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 2026 yılı nevruzunu ülkede ve bölgede birçok sorun içerisinde karşıladıklarını belirterek, “28 Şubat’ta ABD ve İsrail, tüm dünyanın gözü önünde İran’a saldırdı, saldırmaya da devam ediyorlar. Savaşın Lübnan’a ardından da tüm Ortadoğu’ya yayılma riski bulunuyor” dedi.

“EMEKÇİLER DİRENİŞİ VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR”

Savaşlar ve silahlı çatışmaların yanı sıra kapitalizmin rantçı, talancı, doğa, insanlık ve emek düşmanı politikalarının halkları ve emekçileri sömürmeye ve yoksullaştırmaya devam ettiğini kaydeden Sırma, “Her gün karşı karşıya olduğumuz baskı ve sömürü, emekçilerin ve halkların öfkesi, sistem karşıtı toplumsal ve sınıfsal hareketlerin giderek büyümesine yol açıyor. Dünya genelinde aşırı sağın yükselmesine karşı başta emekçiler, sendikalar olmak üzere kadınlar, gençler dünyanın farklı yerlerinde sokağa çıkıyor. İngiltere, Almanya, Fransa gibi kapitalizmin yerleşik olduğu ülkelerde sendikalar eylemler ve etkinlikler düzenleyerek hükümetlerin ve işverenlerin uygulamalarına karşı sesini yükseltiyor. Emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, insanlığın ezici çoğunluğunu yoksulluğa ve mülksüzleştirme girişimlerine karşı dünyanın birçok ülkesinde mücadeleyi yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

“NEVRUZ, SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNMAK DEMEKTİR”

Türkiye’de de emekçilerin, kadınların ve gençlerin karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik için mücadele ettiğini ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalıştığını söyleyen Sırma, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Baharın gelişi, doğanın kendini yenilemesi anlamına gelen nevruzu bir savaşla karşılıyoruz. Kapitalizmin kâr hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Nevruzun renkleri doğanın talan edilmesine dur demektir. Nevruzun renkleri savaşa karşı barışı savunmak demektir.

Nevruz, ezilenlerin başta Ortadoğu’da olmak üzere emekçilerin ve halkların geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleme kararlılıklarını haykırdıkları gündür.”