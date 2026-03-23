Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarının yüksek seyri, artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altındaki düşüşü hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

23 Mart 2026 öğle saatleri itibarıyla gram altın 6.021 TL seviyesinde, ons altın ise 4.258 dolar civarında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 10’un üzerinde değer kaybeden altın, bu düşüşle birlikte son yılların en sert gerilemelerinden birini yaşadı. Peki bugün gram altın ne kadar? 23 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mart 2026 Pazartesi Çorum'da kuyumcularda güncel altın fiyatları;

ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 5 bin 742 TL 6 bin 47 TL ATA LİRA 41 bin 760 TL 44 bin 417 TL ÇEYREK 10 bin 275 TL 10 bin 945 TL YARIM 20 bin 600 TL 21 bin 940 TL TAM 41 bin 665 TL 43 bin 655 TL 24 AYAR GRAM ALTIN 6 bin 270 TL 6 bin 592 TL

NOT: ALTIN VERİLERİ ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.