Geleceğe yönelik dikkat çeken mesajlar veren Prof. Dr. İrfan Çağlar, Hitit Üniversitesi’nin kısa sayılabilecek bir sürede önemli bir gelişim kaydettiğini vurgulayarak, “Bilimsel üretimi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile üniversitemiz, şehrimizin kalkınmasında stratejik bir aktör haline gelmiştir” diye konuştu.

Açıklamasında yalnızca övgüyle yetinmeyen Prof. Dr. Çağlar, üniversitenin kurumsallaşma sürecinde karşılaştığı sorunlara da dikkat çekti. Ehliyet ve liyakat temelli kadrolaşmanın her zaman arzu edilen seviyede olmadığını ifade eden Çağlar, bu durumun gelişim sürecini yavaşlatabileceğine işaret etti.

İrfan Çağlar, “Önemli olan bu eksiklikleri görmezden gelmek değil, ortak akıl ve istişare ile çözüm üretmektir” diyerek, üniversite yönetimi ve şehir dinamiklerine çağrıda bulundu.

Üniversitelerin sadece eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda şehirlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu vurgulayan Türk Ocakları Şube Başkanı Çağlar, Hitit Üniversitesi’nin Çorum’un marka değerine katkı sağlayan en önemli yapılardan biri olduğunu belirtti.

Çağlar açıklamasında, şehir-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İrfan Çağlar, liyakat esaslı bir yönetim anlayışı ve güçlü iş birlikleriyle üniversitenin çok daha büyük başarılara imza atacağını belirterek, HİTÜ’nün 20. yılını kutladı ve akademik kadro ile öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR