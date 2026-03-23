Programa MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başta olmak üzere Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, ilçe başkanları, KAÇEP yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileri, mesleki oda başkanları köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu anlamlı buluşmada bayramın manevi atmosferini hep birlikte paylaştıklarını vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlı duruşunu vurgulayıp, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı mücadelenin süreceğini ifade etti. Mehmet İhsan Çıplak, partinin temel çizgisinin “Önce ülkem ve Milletim” anlayışı olduğunu da belirtti.

Programda, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın selam ve mesajlarını katılımcılara ileten İl Başkanı Çıplak konuşmasında; MHP’nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

MHP teşkilatlarının Ramazan’da paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güzel örneklerini sergileyerek sahada milletle iç içe, samimi ve gönül esaslı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara luaşıldığını, mahalle ve köylerde Çorumluların talep ve beklentileri yerinde dinlediklerini de anlatan Çıplak

“Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin çizdiği hedefler doğrultusunda, güçlü Türkiye ve terörsüz Türkiye idealinden asla taviz vermeyeceğimiz bir kez daha vurgulanmıştır. Bu davanın bir menfaat değil, memleket ve millet davası olduğu ifade edilmiştir.

Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu milli duruş ve kararlılıkla ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlenmektedir. Yerel yönetimlerimizin “ayırmadan, ayrıştırmadan sosyal belediyecilik” anlayışıyla sunduğu hizmetler takdirle karşılanmaktadır. Bu vesileyle, programa katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor; aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutluyoruz” diye konuştu.