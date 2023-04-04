Ali, Mustafa ve Melahat Ateş’in babaları olan Yusuf Ateş Dede’nin cenaze namazı, köy camiinde kılındı ve yine köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Ankara’dan gelen, Dede Garkın Ocağı dedesi, TV programları, konferansları ve kitapları ile tanınan hemşehrimiz Hüseyin Dedekargınoğlu başta olmak üzere çok büyük bir topluluk katıldı.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da Büyükcamili köyüne giderek cenaze töreninde hazır bulundu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.