Kardelen Sanat Derneği'nin gelenekselleştirdiği şiir yarışmalarının bu yıl ki konusu "Engelsiz Yaşam" olarak belirlendi.

Kardelen Sanat Derneği Başkanı gazeteci-şair-yazar Yusuf Ziya Leblebici 'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

" Aşık Veysel, Hacı Bektaş Veli ve Kadın konulu yarışmalarımızın ardından bu yıl da yeni yarışmamızın startını verdik. Özel gereksinimli bireyleri anlayabilmek ve anlatabilmek, şairin dilinden onların arzularını, isteklerini, haklarını ve bakış açılarını dizelere yansıtıp farkındalığı desteklemek son derece önemlidir.

Bu konu hepimizi ilgilendirdiği gibi, her birimiz konuyu gerek meslek dallarımızda, gerekse uğraşlarımızda gündemde tutarsak, anlayıp-anlatırsak insanlık adına üzerimize düşeni yapıyoruz demektir.

Bu farkındalığı yaratabilmek için hepimizin hepimize ihtiyacı var. Eli kalem tutan, deneme veya şiir yazan tüm dostlarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyor, saygılar sunuyorum…”

Yarışmanın Final Jürisi ise şu isimlerden oluştu: Müzisyen ve Akademisyen Prof Dr. Erol Parlak, Tiyatro Sanatçısı Suna Keskin, Bağlama Sanatçısı-İş insanı İsmail Işık, TRT Sanatçısı-Şiar yazar Neşe Dilekçioğlu, E.TRT Sunucusu yazar Nazmi Kal, TRT Sanatçısı Koro Şefi Emine Koç ve İAÖ Öğretim Görevlisi H.İbrahim Kökçü…