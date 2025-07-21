Seycan Yıldırım’ ın eşi, Sadık, Ali, Adnan ve Cemal Yıldırım'ın babaları, Sait ve Ulaş Yıldırım'ın dedeleri Sait Yıldırım (89) vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sungurlu İlçesinin Karakaya Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, SP GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Müfettişi Faruk Cıdık, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, CHP önceki dönem il başkanları; Cengiz Atlas, Veli Yalçınkaya, Hasan Eray Tüfekçi, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, CHP önceki dönem belediye meclisi üyeleri; Av. Ahmet Özdel, Özgür Öğretir, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanları İsmail Kalender, Ulaş Tokgöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Muhabir: Haber Merkezi