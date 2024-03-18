TBMM’nin tatile girmesinin ardından Çorum’a gelen Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ramazan’ın ilk gününden itibaren iftar saatlerinde başta şehit aileleri olmak üzere farklı semtlerdeki vatandaşların evine misafir oluyor.

Eşi Meral Ahlatcı ile birlikte habersiz bir şekilde bir evin zilini çalan Milletvekili Ahlatcı, çay sohbetine geldiğini söyleyerek ev sakinlerini şaşırtıyor.

Hane sahiplerini mutlu eden Ahlatcı, hem sohbet ediyor, hem de vatandaşların sorunlarını dinliyor.

SAHUR’DA DA PROGRAMLARI VAR

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın programları sahurda da devam ediyor. Ahlatcı, son olarak da Kredi Yurtlar Kurumu Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

“Gençlik aşkıyla ısındığımız bir sahur sofrasında buluştuk” diyen Ahlatcı, gençlerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi. (Haber Merkezi)