Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Amasya ve Tokat illerinde düzenlenen Teşkilat Akademisi – Liderlik Okulu programlarına katıldı.

Amasya ve Tokat’ta düzenlenen eğitim programlarında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Yarınlar İçin Teşkilat” başlığı altında gerçekleştirdiği sunumlarda, teşkilatların birlik ruhunu ve genç kadroların dava bilinciyle gösterdiği azim ve kararlılığın altını çizdi.

Amasya’daki programda genç kadroların heyecanına ortak olduklarını dile getiren Yusuf Ahlatcı, “Bu dava, heyecanını yitirmemiş gönüldaşların omuzlarında yükseliyor. Güçlü teşkilat yapımızla Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Tokat programında ise kararlılığıyla örnek olan gençlerle bir araya gelmenin memnuniyetini paylaşan Ahlatcı, “İnandığı yolda yürüyen kadrolarımız, partimizin ve ülkemizin en büyük gücüdür. Eğitimden aldığı ilhamla daha donanımlı, daha vizyoner bir teşkilat yapısı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, her iki programda da emeği geçen kıymetli akademisyenlere ve katılım sağlayan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Daha güçlü yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Muhabir: Haber Merkezi