Uyanık Camii Gençlik ve Etüt Merkezi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fen Lisesi öğrencileri arasında yapılan ‘Umre Ödüllü Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nda birinci olan öğrenci Muhammed Esat Akgül Umre ödülünün sahibi oldu.

Uyanık Cami öğrencilerinden de olan Muhammed Esat Akgül’e imam hatipler hediye takdim etti.

Yapılan açıklama da, “Biz de Camiimizi gururlandıran büyük başarısından dolayı öğrencimize hediye takdim ettik. 5 yıldır camiimizin müdavimi olan, akademik ve dini derslerdeki başarıları ile bizleri onurlandıran, yaşı küçük öğrencilerimize de ahlaki ve manevi rehberlik eden ve zaman zaman başta cuma namazları olmak üzere vakit namazlarında da imamlık vazifesini ifa eden öğrencimize bir ömür muvaffakiyetler dileriz. Cenab-ı Hak doğru yoldan ayırmasın inşallah” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Haber Merkezi