Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada ormanların yalnızca yeşil alan değil, aynı zamanda milletin geleceği olduğunu vurguladı.

“Türk milletinin en kıymetli hazinelerinden biri olan ormanlarımız, yalnızca yeşil örtümüz değil; nefesimiz, yuvamız, geleceğimizdir” diyen Yıldırım: “Yanan bir ağaç, kaybedilen bir can gibidir. Yanan her orman, sönmeye yüz tutmuş bir umut demektir. Ormanlarımızı gözümüz gibi korumak, emanete sadakatimizin gereği, ülkemizin istikbaline dair vazifemizdir” ifadesine yer verdi.

Her yaz mevsiminde yaşanan orman yangınlarına karşı Ülkü Ocakları’nın yüksek hassasiyetle mücadele ettiğini belirten Ahmet Yiğit Yıldırım, teşkilat bünyesinde eğitilmiş gönüllü ekiplerle sahada çalışmaya hazır olduklarını da duyurdu.

Yıldırım, “Ülkü Ocakları olarak, teşkilatımızın bünyesinde eğitimden geçirilen gönüllü ekiplerimizle, yangın bölgelerinde görev alan itfaiye ve diğer birimlerimizin yanında koordineli bir şekilde çalışmaya hazırız. Devletimizin her kurumuyla omuz omuza, bu yeşil vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

Orman yangınlarının çoğu zaman ihmallerden kaynaklandığını ifade eden Yıldırım, özellikle izmarit, cam şişe ve açık ateş gibi risklerin büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızı daha dikkatli, daha sorumlu ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanda yere atılan bir izmarit, unutulan bir şişe ya da ihmal edilen bir ateş, bin yıllık ağaçları ve binlerce canlının yuvasını yok edebilir. Bu, geleceğimize sahip çıkmamak demektir. Unutmayalım ki; vatanı en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bugün bu görev, ormanlarımızı korumaktır.

Bu vesileyle çağrımızdır; tüm teşkilatlarımız alarm durumunda olacak. Çevre duyarlılığı konusunda gençlerimizi bilgilendirmeye ve gerekli müdahalelerle devletimizin yanında olmaya davet edecektir. Yeşil vatan yanarsa sadece ağaçlar değil, geleceğimiz de yanar”

Muhabir: Haber Merkezi