Toplantıya THTM üyesi, 19 Mayıs Üniversitesi'nden akademisyen Ali Somel konuşmacı olarak katıldı.

Ali Somel, Meclisin kuruluşu, amaç ve hedefleri, mücadele yöntemi hakkında bilgi vererek, katılımcılarla Çorum’da yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Tanışma amaçlı düzenlenen ve kuruluş hazırlıklarının ele alındığı toplantıda kamuoyuna şu çağrı yapıldı:

“Bizi bir araya getiren, emperyalizme ve sömürü düzenine duyduğumuz nefret; yurt sevgisi ve cumhuriyetçiliktir. Laik, bağımsız, egemen, bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem istiyoruz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, bu yaklaşımın kürsüsüdür. Aydınıyla işçisiyle, öğrencisiyle, köylüsüyle özgürce tartıştığımız, sözümüzü söylediğimiz, mücadeleyi örgütlediğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz bu kürsüyü aynı kaygı, hedef ve sorumlulukla hareket eden herkesin kazanımı haline getirmek için üzerimize düşeni yapacağız.”

Toplantı sonunda Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Çorum Temsilciliği için yürütme kurulu ve komisyonlar oluşturulması kararlaştırıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK