TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ahlatcı, kandil nedeniyle yayımladığı mesajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin tüm insanlık için bir rahmet olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu mübarek geceyi idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili, insanlığa sevgi, hoşgörü, merhamet ve adalet gibi yüce değerleri hatırlatan bir kutlu zaman dilimidir. Peygamber Efendimizin hayatı ve öğretileri, bizlere yol göstermeye devam ederken, bu mübarek gece vesilesiyle bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeliyiz.

Bu kutlu gecede, ülkemiz ve milletimiz için dualarımızı eksik etmeyelim. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı içinde olan kardeşlerimize de dua etmeyi unutmayalım. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Mevlid Kandili’nin başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; bu anlamlı gecenin kalplerimize ferahlık, sofralarımıza bereket ve ruhlarımıza huzur getirmesini temenni ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi