Milletvekili Ahlatcı, Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Meryem Demir ve Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ ile birlikte Çorum’da yaşayan Badak ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Badak ailesine konuk olan Ahlatcı ve beraberindekiler, ailenin çocukları Zehra, Zeynep ve Melih ile yakından ilgilendi. Çocuklara hediyeler veren Ahlatcı, “Yavrularımızın gözlerindeki parlamalar geleceğimize ışık tutuyor. Çocuklarımıza layık oldukları güzel bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli ailemize misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR