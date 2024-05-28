Kargı Cumhuriyet Başsavcılığınca, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından internet üzerinden örgütlü olarak yasadışı bahis oynatan ve kuruculuğunu Gözde Akyıldız ve Yunus Emre Akyıldız’ın yaptığı suç örgütüne yönelik 21.05.2024 günü, Çorum merkezli aralarında Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul’un da bulunduğu 5 ilde ilgili İl Jandarma Komutanlıkları unsurları ile yapılan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,7258 sayılı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ve şans oyunlarını oynatma (Yasadışı bahis), 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma örgüt liderleri dâhil toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları tamamlanan 25 şüpheliden 21’i, sevk edildikleri Kargı adliyesi hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi adli kontrolle serbest kalırken, haklarında yakalama kararı çıkartılan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşlenen suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında örgüt üyelerine ait 10 adet çeşitli marka araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 1 milyar 300 milyon liralık banka hesaplarına el konuldu.