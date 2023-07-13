Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu araştırma 1-15 Haziran 2023'te gerçekleştirildi, araştırma kapsamında 72 ilden 12 bin kişi ile görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, operasyonel mükemmellik çalışmalarının başarıya ulaştığını görmek ve müşterilerinin takdirini kazanmanın gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kargo dünyasında kurulduğu günden bu yana öncü bir rol üstlenen şirketimiz, müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektördeki liderliğini bir kez daha ispatlamıştır. Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade ediyorum ki, Yurtiçi Kargo olarak aldığımız müşteri memnuniyeti ödülü, şirketimizin kaliteli hizmet anlayışının bir göstergesidir.

Bu prestijli ödül, müşterilerimizin bize olan güvenini ve bağlılığını gösteren bir değerlendirmenin sonucudur. Müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde onların ihtiyaçlarını anlamak, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak en öncelikli önceliğimiz olmuştur. Yurtiçi Kargo olarak müşterilerimizin taleplerini titizlikle ele alırken, sektör standartlarını aşan kalite ve hassasiyetle çalışmaktayız."

- "Bu ödül tüm Yurtiçi Kargo ailesinin ortak başarısıdır"

Önyol, çalışanların özverili çabalarından ve yüksek kaliteli hizmet sunmaktaki kararlılıklarından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışanların fedakarlıkları ve sürekli gelişim hedeflerine olan bağlılıkları, müşteri memnuniyetinin anahtarını oluşturduğuna dikkati çekti.

Müşteri memnuniyeti ödülünün, gelecekte de müşterileri olan ilişkilerini güçlendirecek ve hizmet kalitelerini daha da ileri taşıyacak bir motivasyon kaynağı olacağını aktaran Önyol, "Yenilikçi teknolojik çözümler, etkin süreç yönetimi ve deneyimli çalışanlarımızla, müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzü sürdüreceğiz. Bu ödül, tüm Yurtiçi Kargo ailesinin ortak başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Önyol, bu ödülün onları daha fazla ileriye taşıma hedeflerini pekiştirdiğini, müşterilerine olan minnettarlıklarını bir kez daha vurguladığını bildirdi.

Müşterilerine sonsuz teşekkürlerini sunan Önyol, "Onların memnuniyetini sağlamak için her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yurtiçi Kargo olarak, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi artırmaya devam edeceğiz. Bu ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklemekle birlikte müşterilerimizin beklentilerini aşma konusundaki kararlılığımızı da güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.