Tahmini Okuma Süresi: dakika

EMTA Makina, 2013 yılında kuruldu. Çorum OSB’de 20.600 metrekare arsa üzerinde 3500 metrekare kapalı alana sahip fabrikada , taşıma ekipmanlarından; helezon vida, tüp vida, zincirli konveyör, elevatör ve taşıma bantlarının yanında depolama sistemlerinden de kare ve yuvarlak tip siloların imalatın yapılıyor.

Emta Makina’nın, un ve yem sektöründe yüksek ihracat ve üretim kapasitesine sahip Çorum ilinde müşterilerine hizmet verirken, gelişmekte olan teknolojik yeniliklere ayak uydurarak yurt içi ve yurt dışı pazarda öncü firmalar arasında yer almayı hedeflediği bildirildi.