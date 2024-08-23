Osman Ünsal Taşçı, kurduğu Klasik Gitar Kulübü ile Çorum’da sayısız gence gitar öğreten ve sanatçı yetiştiren bir müzik insanı. Gitar derslerinin yanı sıra, ünlü sanatçıların da sahne aldığı konserlerin organizasyonuna katkıda bulunuyor, öğrencileriyle konserler düzenliyor, müzik dinletileri sunuyor.

Osman Ünsal Taşçı’nın konser ya da dinletilerde sunduğu parçalar ise, Batı müziğinin gerçek manada “damar” şarkıları. Geçmişten bugüne müzik tutkunlarının yüreğini titreten dünya klasikleri. “May way”den “Besame mucho”ya, “Portofino”dan “Quizas”a, “Historia de un amor”dan “Yesterday”e…

Osman Ünsal Taşçı, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 1. Sokak’taki Klasik Gitar Kulübü’nde gitar eğitimlerini sürdürürken, Çorum’un sanat yaşamına katkı için de daima göreve hazır olduğunu söylüyor. Klasik gitarı tanımlarken de, “Tınısındaki hüzün ve duygusallık, çalanı da, dinleyeni de rüyalar alemine götürür” ifadesini kullanıyor.