Çorum’un tanınmış simalarından, manifaturacı merhum Necip Baysal’ın oğlu, İstanbul Tuzla’da yaşayan iş insanı Ahmet Baysal’ın eşi Düriye Yurdagül Baysal (82), akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede, önceki gün sabaha karşı hayata veda etti.

Demet Özdamar, Deniz Baysal ve Ahmet Baysal’ın anneleri olan Yurdagül Baysal’ın cenazesi, dün ikindi namazından sonra İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.

Ahmet Baysal, E.Albay merhum Orhan Uysal’ın eşi Eser Uysal ve Çorum Lisesi’nin efsane matematik öğretmeni, MEB Teftiş Kurulu Başkanı merhum İrfan Berker’in eşi merhume Gülseren Berker’in kardeşleri, Uğur Battal’ın eşi Nihal Battal ve Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Müfit Kalelioğlu’nun eşi Merve Kalelioğlu’nun ağabeyleri, Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Mustafa Berker’in ise dayısı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.