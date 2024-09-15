Türkiye’de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 205 bin 656 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,71 milyar adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,5 arttı, hindi eti üretimi yüzde 0,7 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 20,1 arttı. Bir önceki ay 177 bin 740 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 15,7 oranında artarak 205 bin 656 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 694 milyon 374 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 0,7 oranında artarak 1 milyar 706 milyon 295 bin adet oldu.

Editör: Haber Merkezi