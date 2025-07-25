Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, il genelinde faaliyet gösteren yumurta paketleme tesislerinde yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rutin kontrollerin yanı sıra, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) esaslarına dayalı denetimler de büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, üretim süreçlerinin mevzuata uygunluğu, hijyen koşulları, izlenebilirlik ve ürün güvenliği kriterleri detaylı şekilde inceleniyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, yapılan bu kontrollerle hem gıda güvenliği hem de halk sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi