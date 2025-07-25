Çorum’da, su ürünleri üretim kapasitesini artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği faaliyetleri başlıyor. Bu kapsamda Boyabat Baraj Gölü’nün Osmancık ve Kargı ilçeleri sınırlarında kalan 3. Bölge’de iki işletme ile üretim için sözleşme imzalandı.

İLK ETAPTA 1500 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Sözleşmeye göre, Osmancık ilçesi mevkiinde Marmara Blue Su Ürünleri Ltd. Şti. yıllık 900 ton, Naci Ayata adlı işletme ise yıllık 600 ton kapasiteli alabalık üretimi gerçekleştirecek. Üretim, ağ kafes sistemleriyle baraj gölü üzerinde yapılacak.



HEDEF 7000 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yapılması planlanan diğer projelerin de tamamlanmasıyla birlikte ağ kafes sisteminde toplam yaklaşık 7000 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bölgede gerçekleştirilecek bu üretim faaliyeti ile hem Çorum’un su ürünleri potansiyelinin değerlendirileceği, hem de yurt içi ve yurt dışına yapılacak satışlarla ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacağı vurgulandı.