Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdürlüğü teknik personeli ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile birlikte Düvenci Ovası’nda gerçekleştirilen biçerdöver kontrollerine katıldı.

Tarla incelemelerinde, arpa ve buğday ürünlerinde hem verimin hem de kalite düzeyinin çevre köylere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi.

AYÇİÇEĞİ EKİM ALANLARINDA DA İNCELEME YAPILDI

Heyet, aynı zamanda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında üreticilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda da incelemelerde bulundu. Verim ve kalite açısından sahada yapılan ilk gözlemlerin olumlu olduğu bildirildi.

Ziyaret sırasında bölge çiftçileriyle bir araya gelen İl Müdürü Hasan Taş ve beraberindeki ekip, ürün gelişim süreciyle ilgili bilgi aldı; üreticilerin taleplerini dinledi.

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerin ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu. İl genelinde tarla denetimlerinin sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi