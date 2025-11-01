Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, merkez Tarhan Köyü’nde yufka ekmek yapan kadınlarla sohbet etti.

Köyleri her fırsatta ziyaret eden CHP İl Başkanı Solmaz, halkın talep ve sorunlarını yerinde dinliyor.

Tarhan Köyü ziyareti sırasında tandırda kış hazırlığı olarak yufka ekmek yapan kadınlarla bir süre sohbet eden Dinçer Solmaz, Anadolu kültüründe yufka ekmeğin önemine dikkati çekerek, kadınlara kolaylıklar diledi, “bereketli olsun” ifadesini kullandı.

Kadınlar ise, aylardır sürdürdükleri kış hazırlıklarını yufka ekmek yapımı ile tamamlayacaklarını belirterek, CHP İl Başkanı Solmaz’a ziyaretleri için teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi