YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimle alakalı yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş ve 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Merakla beklediğiniz yayın yasağı ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri akışı olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK'nın geçici sonuçlarını beklemesini tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”