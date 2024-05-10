YRP İl Başkanı Kuşcu beraberinde İl Başkan Yardımcıları Furkan Murat Köse, Ercan Erten ve YRP Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde göreve gelen merkez mahalle muhtarlarına nezaket ziyaretinde bulundu.



Nuri Kuşcu ve beraberindeki heyet muhtarları seçilmelerinden dolayı kutlayarak parti olarak mahallelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını, muhtarların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Mahalle muhtarları da YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.