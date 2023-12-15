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Kursun Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 18.00-20.00 saatleri arasında devam ettiğini belirten Okumuş, “Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. MEB EKYS kursumuzu bu yıl da ücretsiz ve yüz yüze düzenleyerek farkımızı ortaya koyuyoruz. Kurs süreci sonunda soru çözümü ve denemelerle üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bilgiç ise, “Düzenlediğimiz kursa katılamayan üyemize hizmette sınır tanımıyor, kitap içeriğiyle birebir uyumlu olarak genel merkezimiz tarafından hazırlanan “EBS Dijital Kimlik” ve “EBS Akademi” üzerinden konu anlatım videoları, konu özetleri, online tarama testleri ve online deneme sınavları ile bir kez daha üyelerimize akademik hizmet sendikacılığının farkını yaşatıyoruz. Üyelerimizi sınav sistemine tamamen uygun ve zengin içeriklerle yenilenen konu anlatımı kitabımızla destekliyor, onları yine yalnız bırakmıyoruz” dedi.