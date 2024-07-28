Çorum'un Mecitözü ilçesinde yürüdüğü sırada yere düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kalecik Köyün'de yaşayan Birol Çakır(61), ikametine gittiği esnada yere düştü.
Çakır'ın düştüğünü gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Çakır'ın hayatını kaybetti belirlendi.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adamın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK