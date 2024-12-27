Edinilen bilgiye göre Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır makaslayarak kaza yaptı. Samsun istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. D100 karayolu Çorum kavşağında da yoldan çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yaşanan kazalar sebebiyle D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Editör: İHA AJANS