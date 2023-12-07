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Alınan bilgiye göre M.Y, (14) Eğridere Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi G.K (19) tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Bu sırada olay yerinde bulunan esnaf İ.K (55) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.