Güvenlik ve savunma sanayi sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan “SHOT Show 2025” ABD’nin Las Vegas kentinde devam ediyor.

YILTEX ARMOR firması da, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da, üçüncü kez uluslararası fuarda yerini aldı.

Yılteks Tekstil firması sahibi Murat Boynueğri, ürünlerini savunma sanayiinin bu önemli fuarında sergilemekten onur duyduklarını belirterek, balistik plaka, soft balistik, balistik yelek, kurşun geçirmez başlıklarımız, askeri eldiven ve taktik çantalarımızla uluslararası pazara çıktıklarını söyledi.

Boynueğri, “Tüm dünyaya uzanan bu çok önemli fuarda YILTEX ARMOR olarak globalleşmeye devam ediyoruz” dedi.