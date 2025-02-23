Yapılan seçimde Yılmaz Kaya yeniden başkan seçildi. Kaya üyelerin 811'inin oyunu alırken, rakibi Cumhur Palabıyık ise 454 oy alabildi.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Yılmaz Kaya ile Cumhur Palabıyık birlik başkanı olmak için yarıştı.

Genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Mustafa Lek yaparken, Divan Başkan Vekilliği’ne Saffet Kışla, katip üyeliğe Hikmet Yıldırım ve Erzen Sağlam seçildi.



Genel kurula Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ile birlik üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilerek seçime geçildi.1300'e yakın üyenin oy kullandığı seçimde mecvut başkan Yılmaz Kaya 811, Cumhur Palabıyık ise 454 oy aldı.Bu sonuçla Yılmaz Kaya yeniden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçildi.Yılmaz Kaya başkanlığındaki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetimi şu isimlerden oluştu;

Başkan Yılmaz Kaya: “Muzaffer Fakıoğlu, Mehmet Fatih Şerbetci, Hüseyin Erdem, Haydar Cıbır

Denetim Kurulu: “Fehmi Kızmaz, Cengiz Arslan, Arslan Topal

Merkez Birliği Delegeleri: “Yılmaz Kaya, Ahmet Uysal, S.S Dodurga Merkez Tüketim Kooperatifi, Ahmet Kaval, Kenan Çakmak, Soner Uysal, Harun Karagöz, Ahmet Turan Akpınar.