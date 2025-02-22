Çorum’un müstesna şahsiyetlerinden, Hakkı Bilal Müesseseleri Kurucusu merhum Hakkı Bilal’in kızı Saliha Müjgân Bilal (87), dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’daki evinde vefat etti.
İki yıl önce kaybettiğimiz merhum Abdullah Bilal’in eşi, merhum İsmet Bilal’in kız kardeşi, Fikret Bilal ve Türkân Erdem’in ablaları olan Saliha Müjgân Bilal’in cenazesi, yarın (23 Şubat 2025 Pazar günü) Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ