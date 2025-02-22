Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kar yağışlarının, cumartesi ve pazar günü ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

Pazartesi ve Salı günü aşırı soğuk olacağı belirtilen Çorum'da haftasonu ve yeni haftada hava durumu şöyle bekleniyor;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çorum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -5° en düşük sıcaklık -11.

Pazar günü için Çorum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3° en düşük sıcaklık -13.

24 Şubat 2025 Pazartesi Çorum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -1° en düşük sıcaklık -12.

25 Şubat 2025 Salı Çorum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 1° en düşük sıcaklık -10.

26 Şubat 2025 Çarşamba Çorum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 4° en düşük sıcaklık ise -8.