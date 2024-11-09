CHP Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz, Esenyurtluların oylarıyla seçilmiş Ahmet Özer’in tutuklanmasının altında yatan nedenin “terör örgütü propagandası yapmak” olmadığını belirterek, “Esenyurt Türkiye’nin rantı en çok olan ilçesidir. AKP’nin kaynakları kesilince buradaki yönetime el koymak istediler” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın’ın ısrarla CHP’lilerden Doğu illerinde kayyumlarla ilgili görüş almak istediğini belirten Yılmaz, “İki olayı birbirinden ayırarak cevap verelim. Çorum Belediyesi’nde DEM Parti’nin grup var mı? Doğu ve güneydoğu illerindeki kayyum atmaları ile ilgili CHP burada DEM Parti’nin sözcüsü değildir” ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediyesi ile ilgili CHP olarak tabi ki konuşacaklarını kaydeden Yılmaz, “Ahmet Özer ile ilgili ilk deliller 2014’de alınmaya başlanmış. Aradan zaman geçmiş bu kişi, dekanlık yapmış, rektörlük yapmış. Devlet seçimlere girebilirsin demiş. Esenyurtluların oylarıyla seçilmiş. Ahmet Özer gerçekten terör örgütü propagandası yapmaktan mı gözaltına alındı? Esenyurt Türkiye’nin rantı en çok olan ilçesidir. Kaynakları kesilince, yönetime el koydular. Bu memlekette size oy vermeyen herkes vatan haini. Üslubunuz tam olarak bu. Rantı ele geçirme gayreti içerisindesiniz” diyerek, CHP olarak mutlak adalet istediklerini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ