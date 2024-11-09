Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda konuşan Kaya, iktidarın bu tutumunun demokrasinin ve halk iradesinin çiğnenmesinden başka bir şey olmadığını belirterek, “Devletin temiz kaydıyla aday gösterilen, Esenyurtluların helal oylarıyla seçilen belediye başkanımıza reva görülen bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidar yargıyı istediği gibi kullanıyor. Yaşanan bu hukuk dışı süreci asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze kurula siyasi kumpas operasyonlarıyla mücadele edeceğiz. Ahlaksız, hukuksuz, gayri meşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu kaydeden Kaya, “CHP’li belediyeler yetkiyi milletten almıştır. Halkın sandıktan çıkan iradesi ise yok sayılmıştır. Halkın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmıştır. Mahkeme karar vermeden iktidar medyasından karar yayınlanması, atanmadan kayyım isminin haberlere konu olması bu kumpasın ‘ne istediler de vermedik’ döneminden kalma yöntemle iş yapmanın devam ettiğini gözler önüne sermektedir.

Öcalan’ı Meclis’e taşıma çağrısı yapanlar, Türkiye’nin en büyük ilçesinin başkanını hapse atma pervasızlığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Kendini ev sahibi, milleti kiracı zanneden, seçmenin iradesine saygı duymayan iktidarın artık tüm kredisini tükettiğini belirten Kaya, konuşmasında şunları söyledi:

“CHP, Esenyurt’ta kayyumun takipçisi olacak ve gayrimeşruluğunu teşhir edecektir.

Her türlü baskıya karşı halkın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Seçmene karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, yurttaşlarımızın Cumhuriyet’e ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Tüm demokratik platformlarda sesimizi yükselteceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ