Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatlarıyla kahve otağı olarak yenilendi ve hizmete sunuldu.

MHP Çorum Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı hemşehrimiz Vahit Kayrıcı, Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere Kahve Otağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “30 Ağustos kutlamaları kapsamında Sungurlu'muzu ziyaret eden MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı'yı, İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak ve Yönetimini, İl Ocak Başkanımız Orhan Tosik'i, Çorum Belediye Başkanvekili Ali Beyaz'ı, İlçe Başkanımız Orhan Özyol ve Yönetimi, Ülkü Ocakları İlçe Başkanımız Ahmet Semih Çökmez ve Yönetimi, Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerimiz, Kadın Kollarımızla birlikte Belediyemizde ağırladık. Ardından bugün itibarıyla yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Kahve Otağı'mızı ziyaret ederek Sungurlu Kaymakamımız Sn. Mutlu Köksal, Oda ve Borsa Başkanlarımızın katılımlarıyla incelemelerde bulunduk. Kahve Otağı'mız, Sungurlu'muza hayırlı olsun.” dedi.